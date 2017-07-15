Нападавший на отель в Хургаде действовал по указанию ИГИЛ - СМИ

Суббота, 15 июля 2017, 16:03

Мужчина, совершивший нападение с ножом в египетском курортном месте Хургаде, был исламистом.

Об этом сообщает издание Spiegel, которое приводит ссылку на dpa, ссылающегося на источники в силах безопасности в Каире.

Сообщается, что нападавший поддерживал контакты с террористами "Исламского государства", которые и приказали ему выбрать иностранцев в качестве цели.

Нападающий, согласно сообщениям СМИ, был студентом с севера Египта и разделял идеи радикального исламизма.

Как известно, в результате нападения погибли две гражданки Германии.

Нападение произошло накануне, 14 июля, на закрытом пляже отеля "El Palacio" в Хургаде. Мужчина с ножом попал на территорию отеля с общественного пляжа, расположенного рядом. Он напал на несколько групп туристов, в результате чего, кроме двух погибших, пострадали еще как минимум четыре человека, сообщило министерство внутренних дел Египта. Министерство иностранных дел Чехии подтвердило, что среди пострадавших - 36-летняя туристка из этой страны, которая получила ранение в ногу.

Сначала египетские СМИ сообщили, что во время нападения погибли две гражданки Украины. Однако затем эта информация была опровергнута.