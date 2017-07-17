Покарати винних у катастрофі MH17 – пріоритет голландського уряду – глава МЗС

Понеділок, 17 липня 2017, 19:27

Притягнення до відповідальності відповідальних за катастрофу літака рейсу MH17 "Малазійських авіаліній" є і буде топ-пріоритетом роботи голландського уряду.

Про це йдеться у заяві глави МЗС Нідерландів Берта Кундерса.

Він зазначив, що кримінальне розслідування катастрофи все ще продовжується і висловив цілковиту довіру до робити Спільної слідчої групи, яка його проводить.

"Тепер вирішено, що виконавців судитимуть у Нідерландах, і слідство може розраховувати на тісну і тривалу міжнародну підтримку і співпрацю" - нагадав Кундерс.

"Є широка міжнародна підтримка тому, щоб притягнути виконавців до відповідальності. Це є – і лишиться – топ-пріоритетом уряду Нідерландів" - заявив міністр.

Нагадаємо, катастрофа рейсу MH17, яка сталася 17 липня 2014 року, забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, в тому числі 80 дітей.

Найбільше серед загиблих було громадян Нідерландів, Малайзії та Австралії.

Міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17 дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

Дослідницька група Bellingcat у своїй доповіді також говорить про те, що літак збили пострілом з ракетної установки "Бук 332" Збройних сил РФ.