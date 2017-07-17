Наказать виновных в катастрофе MH17 - приоритет голландского правительства - глава МИД

Понедельник, 17 июля 2017, 19:27

Привлечение к ответственности ответственных за катастрофу самолета рейса MH17 "Малазийских авиалиний" есть и будет топ-приоритетом работы голландского правительства.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Нидерландов Берта Кундерса.

Он отметил, что уголовное расследование катастрофы все еще продолжается и выразил полное доверие к работеСовместной следственной группы, которая его проводит.

"Теперь решено, что исполнителей будут судить в Нидерландах, и следствие может рассчитывать на тесную и длительную международную поддержку и сотрудничество" - напомнил Кундерс.

"Есть широкая международная поддержка тому, чтобы привлечь исполнителей к ответственности. Это есть - и останется - топ-приоритетом правительства Нидерландов ", - заявил министр.

Напомним, катастрофа рейса MH17, которая произошла 17 июля 2014, унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей.

Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.

Международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17 пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

Исследовательская группа Bellingcat в своем докладе также говорит о том, что самолет сбили выстрелом из ракетной установки "Бук 332" Вооруженных сил РФ.