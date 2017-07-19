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Дипломати США та РФ провели "жорсткі" переговори, йшлося і про "шпигунські маєтки"

Середа, 19 липня 2017, 11:19
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Топ-дипломати з Вашингтона та Москви провели "жорстку, пряму" бесіду щодо двосторонніх суперечок, у тому числі про доступ до російських дипломатичних маєтків, конфіскованих у США.

Про це заявив Державний департамент США, повідомляє AFP.

У переговорах у Вашингтоні брали участь заступник держсекретаря з політичних справ Томас Шеннон, третя людина в Держдепі США, та заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

Кремль вимагає від Вашингтона відновити дипломатичний доступ до двох маєтків у штатах Нью-Йорк і Меріленд, які адміністрація Барака Обами арештувала в грудні 2016 року після підозр щодо втручання Росії в виборах до 2016 року.

"Ця бесіда була жорсткою, прямою та зваженою, що відображає прихильність обох сторін до вирішення. Сполучені Штати та Росія намагаються знайти довгострокове рішення, яке охоплює сфери двосторонніх інтересів, в яких існує напруженість", - повідомили в Держдепі.

Спочатку засідання, яке тривало три години, було заплановано на червень, але Москва скасувала його через нові санкції США, пов'язані з конфліктом в Україні.

Після зустріч журналісти запитали Рябкова, чи вирішено питання про дипломатичні об’єкти, на що він відповів: "Майже, майже".

Нагадаємо, раніше Росія заявляла, що готова вислати 30 американських дипломатів і арештувати об'єкти американської власності після відмови США повернути дипломатичні маєтки.

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