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Парламент Молдови розгляне зміну виборчої системи, під будівлею - протест

Четвер, 20 липня 2017, 09:58
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У четвер, 20 липня, парламент Молдови розгляне проект зміни виборчої системи, який передбачає запровадження змішаної системи голосування. Під будівлею законодавчого органу зранку зібрались противники та прихильники змін.

Про це повідомляє NewsMaker.

На заклик опозиції протест проти запланованих змін розпочався ще в середу ввечері. Тоді ж між мітингувальниками та поліцією виникли перші сутички, декілька демонстрантів затримали.

У четвер будівля парламенту оточена поліцією. Поліцейські в повному спорядженні стоять перед чорним входом до будівлі.

 

Прихильники змішаної системи зібрались біля сцени з плакатами. Зі сцени грає музика, яка заглушає виступ противників реформи.

 

Прихильників та противників змішаної системи виборів, за оцінкою видання, від 500 до 800 осіб. Поки що акція минає без заворушень та затримань. 

Влада Молдови має намір запровадити змішану виборчу систему. Раніше ЄС наполегливо рекомендував Кишиневу не змінювати правила гри, врахувати рекомендації Венеціанської комісії і Бюро з демократичних інститутів і прав людини  ОБСЄ.

Напередодні проект змін виборчої системи із врахуванням рекомендацій Венеціанської комісії опублікували на сайті парламенту Молдови.

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