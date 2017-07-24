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Напад на посольство Ізраїлю в Йорданії: 2 загиблих, 1 поранений

Понеділок, 24 липня 2017, 09:31
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Двоє громадян Йорданії загинули, а ізраїльський військовий отримав поранення під час нападу на посольстві Ізраїлю в Аммані у неділю ввечері.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Ізраїльське посольство в Аммані розташовано в одній будівлі з житловим будинком. Зараз воно оточене силами безпеки, його співробітники евакуйовані.

Йорданці (один з яких помер від ран) працювали в меблевій компанії і зайшли в посольство незадовго до початку стрільби.

Ізраїльські ЗМІ стверджують, що охоронець посольства відкрив вогонь, вбивши 17-річного йорданця. Що стало причиною нападу, поки незрозуміло, але ізраїльська влада заявила, що  охорона "діяла в рамках самооборони".

В останні дні в стосунках між двома країнами виникла напруженість, після того як влада Ізраїлю посилили заходи безпеки навколо Храмової гори в Єрусалимі.

У п'ятницю тисячі йорданців взяли участь в демонстрації протесту в Аммані проти рішення ізраїльської влади встановити металошукачі на підходах до Старого міста Єрусалима.

Йорданія - офіційний зберігач святих для ісламу місць в Єрусалимі. На Храмовій горі знаходяться мечеть Аль-Акса і мечеть Омара (Купол Скелі), які вважаються мусульманами як одні з найбільш святих місць.

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