Нападение на посольство Израиля в Иордании: двое погибших, один раненый

Понедельник, 24 июля 2017, 09:31

Двое граждан Иордании погибли, а израильский военный получил ранения во время нападения на посольстве Израиля в Аммане в воскресенье вечером.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Израильское посольство в Аммане расположено в одном здании с жилым домом. Сейчас оно окружено силами безопасности, его сотрудники эвакуированы.

Иорданцы (один из которых умер от ран) работали в мебельной компании и зашли в посольство незадолго до начала стрельбы.

Израильские СМИ утверждают, что охранник посольства открыл огонь, убив 17-летнего иорданца. Что стало причиной нападения, пока непонятно, но израильские власти заявили, что охрана "действовала в рамках самообороны".

В последние дни в отношениях между двумя странами возникла напряженность, после того как власти Израиля усилили меры безопасности вокруг Храмовой горы в Иерусалиме.

В пятницу тысячи иорданцев приняли участие в демонстрации протеста в Аммане против решения израильских властей установить металлоискатели на подходах к Старому городу Иерусалима.

Иордания - официальный хранитель святых для ислама мест в Иерусалиме. На Храмовой горе находятся мечеть Аль-Акса и мечеть Омара (Купол Скалы), которые мусульмане считают одними из самых святых мест.