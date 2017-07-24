Кількість загиблих від вибуху в Кабулі зросла до 35 осіб

Понеділок, 24 липня 2017, 09:48

Кількість загиблих від вибуху начиненого вибухівкою автомобіля в столиці Афганістану, Кабулі, зросла до 35 осіб.

Про це повідомив високопоставлений афганський чиновник, передає Reuters.

Чиновник повідомив інформацію про кількість загиблих на умовах анонімності, оскільки не був уповноважений вести переговори зі ЗМІ про напад.

Раніше повідомлялося, що бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" заявили про відповідальність за напад у Кабулі.

Повідомляється, що ціллю угруповання був автобус, у якому перебував афганський розвідувальний персонал.

Нагадаємо, 24 липня приблизно в 7 годин ранку у столиці Афганістану стався вибух, в результаті якого загинули десятки осіб.