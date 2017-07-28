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Додон назвав "провокацією" відмову у в'їзді в Молдову артистам РФ

П'ятниця, 28 липня 2017, 08:11
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Президент Молдови Ігор Додон назвав "черговою провокацією" відмову у в'їзді в Молдову російським артистам, які прямували в Придністров'я.

Про це Додон написав на своїй сторінці у Facebook.

"Категорично засуджую необґрунтоване затримання громадян Росії в Кишинівському аеропорту. Розцінюю ці дії як чергову провокацію, спрямовану на зрив зусиль президента щодо відновлення молдавсько-російських відносин, які продовжують успішно розвиватися", - написав він.

Раніше повідомлялося, що депутату Держдуми РФ від Ліберально-демократичної партії Павлу Шперову, а також групі російських артистів заборонили в'їзд до Молдови. Всі вони прямували в Придністровський регіон для участі у заходах, приурочених до 25-річчя миротворчої місії на Дністрі.

За інформацією Newsmaker.md, прикордонна поліція Молдови повідомила, що громадянам РФ "було відмовлено у в'їзді в Молдову через те, що вони не виконали умови для санкціонованого перетину державного кордону, не вказавши мету візиту".

У відомстві уточнили, що громадян Росії "не затримували і не депортували, а відмовили у в'їзді в Молдову". Їх відправлять назад найближчим авіарейсом, пояснили в Прикордонної поліції.

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