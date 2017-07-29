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У Шотландії хочуть завадити Трампу збудувати поле для гольфу

Субота, 29 липня 2017, 12:38
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Компанія президента США Trump Organization збирається збудувати у Шотландії друге велике поле для гольфу. Шотландські природоохоронні урядові агенції виступили проти.

Про це у п’ятницю повідомило видання The Guardian.

Одразу дві урядові агенції - Шотландське агентство з охорони довкілля та Шотландська природна спадщина - заявили, що вони опротестують плани збудувати у регіоні Абердиншир ще одне поле для гольфу.

Поле має з’явитися у межах існуючого елітного курорту Trump International Golf Links. Тут вже є одне поле для гольфу на 18 лунок. Друге поле має мати аналогічні розміри. Трамп хотів назвати його на честь своєї матері Мері Маклеод, яка народилася і виросла в Шотландії.

Агентства переконують, що будівництво порушить суворі правила щодо забруднення і захисту навколишнього середовища. Зокрема, що стосується збереження чистоти ґрунтових вод.

Компанія Трампа вперше оголосила про наміри розширити існуючий курорт у Абердинширі у 2008 році. У проект планували інвестувати мільярд фунтів стерлінгів. Однак декілька спорів за ці роки вже призвели до скорочення планів.

Ерік Трамп, син президента США та президент Trump Organization, у червні заявив про "величезні плани" щодо майбутніх інвестицій у курорт. За його словами, у компанії є "великий потенціал" щодо спорудження другого поля для гольфу. 

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