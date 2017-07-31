РФ готує асиметричну відповідь на знесення радянських пам’ятників у Польщі – ЗМІ

Понеділок, 31 липня 2017, 08:04

Москва може прийняти асиметричні заходи на рішення польської влади про знесення в країні радянських пам'ятників.

Про це повідомляє газета "Известия" з посиланням на МЗС Росії.

"Польська влада повинна віддавати собі звіт в тому, що її недружні дії в меморіальній сфері не залишаться без наслідків. Відносно польської сторони будуть вжиті адекватні заходи у відповідь, які можуть носити асиметричний характер", - йдеться в повідомленні.

Голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров повідомив, що однією з можливих відповідей Росії на дії Польщі може стати введення персональних санкцій проти польських політиків.

Раніше Рада Федерації попросила президента Росії доручити профільним відомствам розробити санкційні заходи у відповідь на рішення Польщі про знесення пам'ятників радянським воїнам.

Нагадаємо, 17 липня президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про заборону пропаганди комунізму чи іншого тоталітарного устрою. Він передбачає знесення пам’ятників та пам’ятних знаків, які віддають шану комунізму.