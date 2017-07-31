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Посольство США в Росії допустило зниження швидкості видачі віз росіянам

Понеділок, 31 липня 2017, 19:34
Версія для друку Коментарі

Вимога Росії скоротити дипмісію США на 755 осіб знизить оперативність роботи американського посольства та консульських установ США в РФ.

Про це у коментарі РБК заявила прес-секретар посольства США в Росії.

"Поки ще занадто рано намагатися вгадати, як це (скорочення числа дипломатичних співробітників в Росії, - Ред.) вплине на консульські операції", - відзначили у посольстві. Однак додали, що ці заходи "безумовно, можуть зменшити їх".

"Що ж стосується питання про видачу віз - як заявив президент Путін, російський уряд зажадав, щоб місія США в Росії обмежила її штат 455 співробітниками до першого вересня", - нагадали в прес-службі, додавши, що "це викликає жаль".

"Ми оцінюємо вплив такого обмеження", - сказали в посольстві.

МЗС Росії 28 липня оголосило про запровадження "дипломатичних санкцій" проти США. Зокрема, Москва скорочує чисельність американських дипломатів в Росії до 455 осіб.

 Володимир Путін у неділю заявив, що мова іде про скорочення 755 співробітників дипмісії США. 

Крім того, у відповідь Росія з 1 серпня закриває США доступ до американської посольської дачі в Срібному Бору.

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