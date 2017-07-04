Лінкявічюс посперечався з журналісткою Russia Today через брехню щодо України

Вівторок, 04 липня 2017, 10:18

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс посперечався з журналісткою фінансованого Кремлем каналу Russia Today про пропаганду і журналістів, що працюють в підконтрольних державі ЗМІ.

Діалог відбувся понеділок у Вільнюсі на конференції про безпеку журналістів, повідомляє Delfi.

Дискусія почалася, коли представник Департаменту інформації і друку МЗС РФ Максим Буякевич заговорив про інформаційну війну. "Чи говоримо ми про щось, що тут було офіційно оприлюднено? Це наполовину питання, наполовину заява", - сказав він.

Лінкявічюс на це відповів: "Якщо ви вважаєте, що ніякої війни немає, чому тоді Росія її веде?... Чому виділяє так багато грошей і ресурсів на те, щоб промивати людям мізки, і робить це навмисно, через державні ЗМІ?".

"Вам відомий напрямок таких каналів, як Russia Today. Я не вважаю, що це має щось спільне з журналістикою", - сказав литовський міністр.

Лінкявічюсу спробувала заперечити присутня на конференції співробітниця Russia Today.

"Журналісти, які працюють в контрольованих державою ЗМІ - теж журналісти. І якщо це конференція, на якій обговорюється безпека журналістів, то у нас теж є право на цю безпеку", - сказала вона.

Відповідаючи їй, литовський міністр заявив, що мова йде не про висловлення думок, а про "навмисне поширення брехні". Лінкявічюс нагадав, як російські ЗМІ висвітлюють ситуацію в Україні.

"Було заявлено, що у Росії немає нічого спільного з цією війною - ніякої присутності, ніякої зброї. Це говорилося багато разів. Ви, як журналістка, насправді не знаєте, що робиться в Україні? Ви не знаєте, що Росія бере участь там з великою кількістю зброї, з важким озброєнням? Ви, як журналістка, як нормальна громадянка, яка читає газети і розуміє ситуація, не знаєте цього? "- запитав міністр.