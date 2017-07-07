Лавров підтвердив припинення вогню на південному заході Сирії з 9 липня

П'ятниця, 07 липня 2017, 20:39

РФ і США готові оголосити про припинення вогню на південному заході Сирії, починаючи з 9 липня 2017 року.

Цю інформацію підтвердив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляє РИА "Новости".

"Перше - буквально сьогодні в столиці Йорданії Аммані завершили роботу експерти Росії, США і Йорданії. Вони узгодили меморандум про створення зони деескалації на південному заході Сирії: райони Дераа, Кунейтра і Сувейда. У цій зоні буде діяти режим припинення вогню з полудня 9 липня ", - сказав Лавров за підсумками переговорів президентів РФ і США.

Як інформував міністр, США і РФ взяли на себе зобов'язання забезпечити виконання режиму припинення вогню.

При цьому, за його словами, безпеку навколо зони деескалації на перших порах буде забезпечувати військова поліція при координації з США і Йорданією.

Раніше про готовність США і РФ оголосити припинення вогню в південно-західній Сирії повідомило Associated Press.