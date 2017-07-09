Катар вимагатиме компенсацію за збитки від блокади арабських країн

Неділя, 09 липня 2017, 17:12

Уряд Катару повідомив про формування комітету для відшкодування збитків, які були завдані в результаті ізоляції чотирма арабськими країнами.

Про це повідомив катарський прокурор Алі Аль Маррі, повідомляє The Associated Press.

За словами прокурора, комітет буде розглядати заяви приватних компаній, державних установ та приватних осіб.

Він не навів ніяких деталей, але сказав, що орган буде використовувати як внутрішні, так і міжнародні механізми, щоб вимагати компенсації, і наймати закордонні юридичні фірми для розгляду претензій.

"У вас є люди, які зазнали збитків, бізнесмени, які зазнали збитків, банки, які зазнали збитків, внаслідок цієї блокади. І ті, хто спричинив заподіяну шкоду мають виплатити їм компенсацію", - сказав Аль Маррі.

До складу щойно сформованого комітету, зокрема, входять міністр юстиції Катару та міністр закордонних справ.

Як відомо, Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати та Бахрейн, які розірвали дипломатичні та економічні зв’язки з Катаром та звинуватили його у підтримці тероризму, висунули список вимог Катару, що складається з 13 пунктів.

Від Катару вимагають розірвати дипломатичні зв’язки з Іраном, закрити військову базу Туреччини на своїй території та закрити телеканал "Аль-Джазіра".

Катар неодноразово відкидав звинувачення та заявляв, що не буде виконувати вимог, адже вони порушують його суверенітет.