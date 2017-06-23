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Катарська криза: Саудівська Аравія, ОАЕ, Єгипет і Бахрейн висунули свої вимоги

П'ятниця, 23 червня 2017, 08:08
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Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати та Бахрейн, які розірвали дипломатичні та економічні зв’язки з Катаром, чим спровокували глибоку кризу у Перській затоці, висунули свої вимоги Катару.

Копія списку вимог, що складається з 13 пунктів, потрапила до агентства Associated Press.

Від Катару вимагають розірвати дипломатичні зв’язки з Іраном, закривши усі дипломатичні посади, та вислати з країни всіх членів елітного спецпідрозділу іранської армії. Водночас Катару дозволяють продовжувати торгівлю з Іраном.

Катар має відмовитися від видачі громадянства підданим цих чотирьох країн, а також депортувати всіх колишніх громадян Саудівської Аравії, Єгипту, ОАЕ та Бахрейну. Натуралізацію Катаром своїх громадян арабські країни вважають втручанням у внутрішні справи.

Від Катару зажадали видачі всіх осіб, розшукуваних в цих країнах за підозрою в тероризмі, та надання детальної інформації про фінансування Катаром опозиційних політиків за кордоном. Катар повинен розірвати всі зв'язки з організацією "Брати-мусульмани", "Хезболлою", "Аль-Каїдою" та "Ісламською державою".

Катар повинен також закрити військову базу Туреччини на своїй території та закрити телеканал "Аль-Джазіра". Крім того, припинити фінансування низки інших видань.

Арабські країни вимагають від Дохи компенсацію, однак її точна сума у документі не вказана.

Для виконання всіх вимог країни надали Катару 10 днів.

Раніше влада Катару наголошувала, що не буде вести будь-які переговори зі своїми сусідами, доки вони не знімуть свою блокаду. 

Нагадаємо, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, а також Бахрейн і ряд інших країн розірвали відносини з Катаром, звинувативши його в підтримці збройних груп і Ірану, Катар звинувачення неодноразово відхиляв.

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