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Трамп похвалив лідера КНДР за рішення почекати з ударом по Гуаму

Середа, 16 серпня 2017, 15:19
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Президент США Дональд Трамп похвалив лідера КНДР, очевидно, за те, що той передумав завдавати ракетного удару по острову Гуам.

Трамп традиційно написав про це в Twitter.

"Кім Чен Ин з Північної Кореї прийняв дуже мудре і добре обґрунтоване рішення. Альтернатива була б катастрофічною та неприйнятною!" - написав президент США.

Минулого тижня Північна Корея заявила, що розглядає питання про запуск чотирьох ракет в район острова Гуам, де розташована американська військова база.

Однак у понеділок лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що деякий час ще поспостерігає за діями США, перш ніж приймати рішення.

За інформацією Reuters, лідер КНДР наказав армії бути у стані готовності, якщо він прийме відповідне рішення.

Нагадаємо, 5 серпня Радбез ООН одноголосно прийняв резолюцію, яка посилює санкції проти Північної Кореї. Нові санкції фактично позбавлять Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який складає $3 млрд на рік.

Північна Корея засудила останні санкції ООН, заявивши, що вони є порушенням її суверенітету. Пхеньян пообіцяв "справедливу відповідь" на санкції, не уточнивши, однак, у чому вона полягатиме.

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