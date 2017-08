Трамп похвалив лідера КНДР за рішення почекати з ударом по Гуаму

Президент США Дональд Трамп похвалив лідера КНДР, очевидно, за те, що той передумав завдавати ракетного удару по острову Гуам.

Трамп традиційно написав про це в Twitter.

"Кім Чен Ин з Північної Кореї прийняв дуже мудре і добре обґрунтоване рішення. Альтернатива була б катастрофічною та неприйнятною!" - написав президент США.

Kim Jong Un of North Korea made a very wise and well reasoned decision. The alternative would have been both catastrophic and unacceptable!