Трамп похвалил лидера КНДР за решение повременить с ударом по Гуаму

Президент США Дональд Трамп похвалил лидера КНДР, очевидно, за то, что тот передумал наносить ракетный удар по острову Гуам.

Трамп традиционно написал об этом в Twitter.

"Ким Чен Ын из Северной Кореи принял очень мудрое и хорошо обоснованное решение. Альтернатива была бы катастрофической и неприемлемым!" - написал президент США.

Kim Jong Un of North Korea made a very wise and well reasoned decision. The alternative would have been both catastrophic and unacceptable!