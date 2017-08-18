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Кількість жертв терактів в Іспанії зросла до 14

П'ятниця, 18 серпня 2017, 13:37
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У лікарні померла жінка, яка отримала поранення у четвер під час нападу терористів в курортному місті Камбрільс.

Про це повідомила Служба цивільного захисту у Twitter.

Повідомляється, що жінка перебувала у критичному стані. Таким чином, кількість жертв терактів в Барселоні та Камбрільсі зросла до 14.

Тим часом, МЗС Італії повідомило, що серед загиблих були два громадянина Італії, повідомляє The Associated Press.

Влада не повідомила імена жертв, але італійські ЗМІ пишуть, що одним із загиблих був молодий чоловік з міста Леньяно на півночі Італії.

Нагадаємо, ввечері 17 серпня в центрі Барселони мікроавтобус в'їхав у натовп людей у туристичному кварталі Ла-Рамбла.

В результаті теракту загинули 13 людей, понад 100 осіб отримали поранення. Двоє нападників були затримані поліцією, третього застрелили в перестрілці.

"Ісламська держава" заявила про свою відповідальність за напад.

В ніч на 18 серпня в місті Камбрільс, розташованому за 130 км від Барселони, автомобіль наїхав на пішоходів, постраждали семеро людей, поліція визнала інцидент терактом.

Під час перестрілки правоохоронці вбили на місці чотирьох терористів, п'ятий помер згодом від ран. На терористах були жилети смертників, поліція провела контрольовані вибухи.

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