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Німецькі комп'ютерні системи не готові до реєстрації одностатевих шлюбів

Вівторок, 29 серпня 2017, 09:57
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Німеччині потрібно понад рік, щоб комп'ютерні реєстрові системи були адаптовані до введення даних двох людей однієї статі при реєстрації одностатевого шлюбу.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на заяви німецьких чиновників.

Коли новий закон про одностатеві шлюби набуде чинності з 1 жовтня, то реєстрові системи не дозволять ввести дані двох людей однієї статі в один шлюб.

А рішення, що дозволило б обійти проблему при реєстрації, означає, що необхідно буде вводити неправдиву інформацію щодо статі одного з подружжя.

Раніше вважалося, що ця проблема зачепить лише берлінські відділи реєстрації, однак напередодні Міністерство внутрішніх справ Німеччини підтвердило, що ця проблема є загальнонаціональною.

Повідомляється, що для оновлення програмного забезпечення треба понад рік.

До цієї дати чиновники будуть змушені вводити неправильний гендер для одного з осіб при реєстрації шлюбу.

Як відомо, 30 червня Бундестаг проголосував за законопроект про легалізацію одностатевих шлюбів. 7 липня законопроект підтримав Бундесрат

Очікується, що одностатеві пари в Німеччині зможуть укладати "шлюб для всіх" з жовтня 2017 року.

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