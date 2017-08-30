В ЄС пропонують створити групу експертів для боротьби з фейковими новинами

Єврокомісар з питань цифрової економіки Марія Габріель хоче попросити поради у громадян та компаній про те, як боротися з фейковими новинами.
Про це повідомляє EUobserver.
Габріель запропонує провести публічні консультації, а потім створити експертну групу високого рівня.
"Дуже важливо працювати разом: дослідники, засоби масової інформації та інститути. Наступні два-три місяці будуть вирішальними ", - сказала Габріель.
Як відомо, офіс верховного представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні щотижня готує огляд під назвою DisinfoReview, в якому спростовуються міфи російської пропаганди.
Раніше повідомлялося, що керівництво Facebook планує значно збільшити число співробітників в Німеччині, що займаються видаленням незаконних і образливих постів і коментарів, а також фейкової інформації.