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В аеропорту Барселони утворились черги через страйк працівників

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В аеропорту Барселони утворились черги через страйк працівників

П'ятниця, 04 серпня 2017, 16:29
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Через страйк співробітників служби контролю безпеки аеропорту Ель Прат у Барселоні в п’ятницю, напередодні вихідних у розпал сезону відпусток, утворилися величезні черги.

Про це повідомляє The Local.

Пасажирів просять прибувати в аеропорт за три години до відправлення рейсу, щоб не пропустити свій літак. Черги утворилися у двох терміналах летовища.

 

Страйк оголосили працівники компанії Eulen, які оглядають та перевіряють багаж в аеропорту. Вони роблять перерви в роботі о 5:30, 10:30, 16:30 і 18:30. Аналогічний страйк вони повторять у суботу та в понеділок.

Співробітники компанії Eulen скаржаться на недостатню кількість персоналу, надмірну кількість робочих годин та відмову аеропорту виплачувати бонуси. Вони погрожують провести 24-годинний страйк у середині серпня, якщо їхні вимоги не будуть виконані.

Аеропорт Ель Прат є головним європейським хабом для лоукостерів. З 2009 по 2016 роки пасажиропотік у аеропорту Ель Прат зріс на 60% - здебільшого завдяки туристам, які прилітають у Барселону.

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