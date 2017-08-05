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Міненерго РФ: санкції ЄС проти співробітників міністерства – незаконні

Субота, 05 серпня 2017, 15:15
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Рішення ЄС про включення до списку санкцій двох співробітників Міненерго Росії викликає подив і є незаконним.

Про це йдеться в офіційній заяві російського міністерства у відповідь на запроваджені ЄС санкції через скандал з Siemens, повідомляє "Интерфакс".

"Перш за все, втручання в суперечку двох господарюючих суб'єктів є прямим порушенням міжнародних правових норм. З урахуванням багаторічного досвіду роботи Siemens, складно уявити, що компанія виявилася "заручником ситуації", - підкреслює Міненерго РФ.

У російському міністерстві впевнені, що ЄС приймав рішення, виходячи виключно з політичних міркувань. Відзначається, що жодних законних підстав щодо внесення до списку санкцій співробітників міністерства представлено не було.

"Ми чекаємо додаткових роз'яснень з боку Європейського союзу. Міненерго Росії, в свою чергу, має намір і надалі забезпечувати енергобезпеку споживачів. Політичні амбіції не повинні бути перешкодою виконання урядами країн своїх зобов'язань перед громадянами", - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, в п’ятницю Євросоюз розширив санкції проти Росії через постачання турбін Siemens до анексованого Криму.

До санаційного списку потрапили заступник міністра енергетики РФ Андрій Черезов, глава відділу Міненерго РФ Євгеній Грабчак та глава ВАТ ЗО "Технопромекспорт" Сергій Топор-Гілка.

Також ЄС наклав санкції на три компанії: ВАТ ЗО "Технопромекспорт", ТОВ ЗО "Технопромекспорт" та ЗАТ "Інтеравтоматика".

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