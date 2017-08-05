Минэнерго РФ: санкции ЕС против сотрудников министерства – незаконные

Суббота, 05 августа 2017, 15:15

Решения ЕС о включении в список санкций двух сотрудников Минэнерго России вызывает недоумение и является незаконным.

Об этом говорится в официальном заявлении российского министерства в ответ на введенные ЕС санкции из-за скандала с Siemens, сообщает "Интерфакс".

"Прежде всего, вмешательство в спор двух хозяйствующих субъектов является прямым нарушением международных правовых норм. С учетом многолетнего опыта работы Siemens, сложно представить, что компания оказалась "заложником ситуации", - подчеркивает Минэнерго РФ.

В российском министерстве уверены, что ЕС принимал решение, исходя исключительно из политических соображений. Отмечается, что никаких законных оснований для внесения в список санкций сотрудников министерства представлено не было.

"Мы ждем дополнительных разъяснений со стороны Европейского союза. Минэнерго России, в свою очередь, намерено и в дальнейшем обеспечивать энергобезопасность потребителей. Политические амбиции не должны быть препятствием выполнения правительствами своих обязательств перед гражданами", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу Евросоюз расширил санкции против России из-за поставок турбин Siemens в аннексированный Крым.

В санационный список попали заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, руководитель отдела Минэнерго РФ Евгений Грабчак и глава ОАО ЗО "Технопромэкспорт" Сергей Топор-Гилка.

Также ЕС наложил санкции на три компании: ОАО ЗО "Технопромэкспорт", ООО ЗО "Технопромэкспорт" и ЗАО "Интеравтоматика".