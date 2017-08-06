Задержанный у Эйфелевой башни человек признался в намерении совершить теракт

Задержанный с ножом у Эйфелевой башни человек признался в намерении совершить нападение на солдата.
Об этом сообщает издание Le Soir со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия.
По данным источника, мужчина, который сейчас находится под стражей, заявил, что "хотел напасть на солдата" и что он "связан с членом джихадистской группировки Исламское государство".
Подозреваемый был задержан после того, как близко к полуночи в субботу, 5 августа, пытался прорваться через полицейский контроль у подножия башни и кричал "Аллах Акбар". В результате инцидента никто не пострадал.
Сообщается, что антитеррористический отдел прокуратуры Парижа открыл дело.
По информации источника, подозреваемый находился в психиатрической больнице в течение нескольких месяцев. С 27 июля его госпитализация была возобновлена еще на шесть месяцев, однако в период с 4 по 6 августа мужчина находился временно на свободе.
Напомним, чрезвычайное положение во Франции продлено вшестой раз после ноябрьских терактов в 2015 году.