Російські літаки атакували пороми поблизу міста Дейр-ез-Зор: 34 загиблих

Понеділок, 11 вересня 2017, 08:19

Щонайменше 34 мирні жителі загинули у неділю в результаті авіаудару російських літаків по поромах, що перевозили людей через річку Євфрат поблизу сирійського міста Дейр-ез-Зор.

Про це повідомляє AFP із посиланням на інформацію Сирійського центру з моніторингу дотримання прав людини.

Спостерігачі спочатку заявили про загибель 21 людини, але пізніше кількість зросла до 34, коли в річці знайшли інші тіла.

Голова центру Рамі Абдель Рахман заявив, що серед убитих було дев'ять дітей, і що "десятки людей були поранені в результаті авіаударів".

Він заявив, що літаки атакували "більше 40 поромів" з людьми, які покинули місто Аль-Буліль на південний захід від міста Дейр-ез-Зор.

Нагадаємо, сирійські повстанці, підтримувані США, та сирійської урядова армії проводять окремі наступальні операції проти "Ісламської держави" на сході Сирії.

Минулого тижня сирійські урядові війська досягли міста Дейр-ез-Зор, прорвавши майже трирічне оточення ісламістів в проурядових частинах міста.