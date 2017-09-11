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Российские самолеты атаковали паромы вблизи Дейр-эз-Зора: 34 погибших

Понедельник, 11 сентября 2017, 08:19
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По меньшей мере 34 мирных жителя погибли в воскресенье в результате авиаудара российских самолетов по паромам, перевозившимлюдей через реку Евфрат близ сирийского города Дейр-эз-Зор.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на информацию Сирийского центра по мониторингу соблюдения прав человека.

Наблюдатели сначала заявили о гибели 21 человека, но позже число возросло до 34, когда в реке нашли другие тела.

Глава центра Рами Абдель Рахман заявил, что среди убитых было девять детей, и что "десятки людей были ранены в результате авиаударов".

Он заявил, что самолеты атаковали "более 40 паромов" с людьми, которые покинули город Аль-Булиль к юго-западу от города Дейр-эз-Зор.

Напомним, сирийские повстанцы, поддерживаемые США, и сирийская правительственная армия проводят отдельные наступательные операции против "Исламского государства" на востоке Сирии.

На прошлой неделе сирийские правительственные войска достигли города Дейр-эз-Зор, прорвав почти трехлетнее окружение исламистов в проправительственных частях города.

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