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Провідна спортивна газета Італії позначила Крим територією РФ

Середа, 13 вересня 2017, 15:44
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Італійське спортивне видання La Gazzetta dello Sport сьогодні опублікувало прев'ю матчу Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Наполі", проілюструвавши його картою, де Крим вказано територією РФ.

Про це написав журналіст Микита Черняк на своїй сторінці в Facebook.

На карті також з помилкою написано назву міста Харків (Каhrkiv), де сьогодні відбудеться футбольний матч.

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Крім того, назву Харків написано з української транскрипції, в той час як Київ - з російської.

У статті також згадується харківський футбольний клуб "Металіст", який автор чомусь назвав "Металургом", і стадіон ОСК "Металіст", який також названий "Металург".

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Черняк відзначає, що автор матеріалу італійський журналіст Пьєрфранческо Аркетті написав статтю, перебуваючи безпосередньо в Харкові.

La Gazzetta dello Sport – провідне італійське спортивне видання з щоденним тиражем близько 400 тисяч накладів.

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