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Румунія обмежує рух у пункті пропуску "Солотвино-Сіґету Мармацієй"

Четвер, 14 вересня 2017, 09:06
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Румунія повідомила про обмеження руху пішоходів і транспортних засобів у пункті пропуску "Солотвино-Сіґету Мармацієй" у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України на своїй сторінці у Facebook.

Повідомляється, що у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на мості через Тису буде обмежено рух пішоходів і транспортних засобів з 22.00 до 05.00.

Румунська сторона планує завершити ремонтні роботи до 30 листопада 2017 року.

"Рекомендуємо громадянам України та іноземцям уважно стежити за офіційними повідомленнями МЗС та АДПСУ під час планування подорожей через пункт пропуску "Солотвино-Сіґету Мармацієй" на українсько-румунському державному кордоні", - йдеться у повідомленні Департаменту консульської служби МЗС України.

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