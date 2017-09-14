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Румыния ограничивает движение в пункте пропуска "Солотвино-Сигету Мармацией"

Четверг, 14 сентября 2017, 09:06
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Румыния сообщила об ограничении движения пешеходов и транспортных средств в пункте пропуска "Солотвино-Сигету Мармацией" в связи с проведением ремонтных работ.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины на своей странице в Facebook.

Сообщается, что в связи с проведением ремонтных работ на мосту через Тису будет ограничено движение пешеходов и транспортных средств с 22.00 до 05.00.

Румынская сторона планирует завершить ремонтные работы до 30 ноября 2017 года.

"Рекомендуем гражданам Украины и иностранцам внимательно следить за официальными сообщениями МИД и АДПСУ при планировании путешествий через пункт пропуска "Солотвино-Сигету Мармацией" на украинском-румынской государственной границе", - говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины.

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