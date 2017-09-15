Подвійний теракт в Іраку: кількість жертв зросла до 74

П'ятниця, 15 вересня 2017, 08:11

Кількість жертв подвійного теракту на півдні Іраку, скоєного 14 вересня, зросла до 74 осіб, десятки людей опинилися в лікарнях.

Про це повідомляє Al Jazeera із посиланням на одного з керівників місцевої медичної служби.

Напади в південній провінції Ді-Кар у четвер почалися з атаки бойовиків, які відкрили вогонь у ресторані на трасі, що з'єднує столицю Багдад з південними провінціями.

Незабаром після цього машина з вибухівкою врізалася у поліцейський блокпост неподалік.

"Сьогодні загинули 74 людини, ще 93 отримали поранення", - сказав Абдель Хасейн аль-Джабрі, заступник начальника охорони здоров'я провінції.

Губернатор провінції повідомив, що більшість загиблих, ймовірно, були іранськими відвідувачами, які перебували в ресторані. Відповідальність за теракти взяло на себе угруповання "Ісламська держава".