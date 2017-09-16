Волкер спростував аргументи проти надання Україні зброї США

Субота, 16 вересня 2017, 19:23

Спецпредставник США з питання України Курт Волкер не вважає логічними аргументи проти надання Україні високоточної американської летальної зброї, які звучать в інформаційному просторі.

Про це він заявив у коментарі журналістам на полях конференції Yalta European Strategy, повідомляє корреспондент "Європейської правди".

Як відомо, противники надання такої зброї вважають, що це зробить Росію більш агресивною.

"Але Росія вже вторглася в Україну, триває російська окупація (української) території, вже триває війна. І нині треба зупинити конфлікт, відновити суверенітет України на всій території", - зауважив він.

"Казати, що конфлікт може поширитися – не конструктивний підхід", - наполягає спецпредставник США.

Він також процитував керівника Пентагону Джеймса Меттіса про те, що "кожна країна має право на самозахист" та "оборонна зброя не загрожує нікому, окрім того, хто є агресором". "Україна повинна мати найкращу зброю для захисту", - додав він.

Водночас, Волкер не став прогнозувати, коли така зброя може бути надана.