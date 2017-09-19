Адвокат Трампа дасть свідчення у Сенаті у справі втручання РФ у вибори

Вівторок, 19 вересня 2017, 09:22

Юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коен дасть свідчення у сенатському комітеті по розвідці.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Сам Коен підтвердив інформацію про те, що дасть свідчення у вівторок.

Раніше Коен заявляв, що отримав повістку від одного з комітетів Конгресу, що розслідують виявлені розвідслужбами США спроби Росії вплинути на результат президентських виборів в інтересах Трампа і покликані відповісти на питання, чи були представники передвиборного штабу Трампа пов'язані з Росією.

Коен, адвокат Трампа – один з перших близьких співробітників президента, викликаних в Конгрес для дачі показань. Члени комітетів Сенату і Палати представників, які провадять розслідування, заявили, що, як вони припускають, викликатимуть і інших.

Старший син Трампа, Дональд Трамп-молодший, вже дав свідчення в юридичному комітеті Сенату на початку цього місяця.