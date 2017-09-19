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Парламент Угорщини одноголосно засудив український закон про освіту

Вівторок, 19 вересня 2017, 15:55
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Парламент Угорщини одноголосно схвалив резолюцію із засудженням українського закону про освіту, наголосивши, що він грубо порушує права угорців на Закарпатті.

Про це повідомляє Magyar Nemzet.

У резолюції депутати закликали Україну поважати основні європейські цінності - демократію та верховенство закону, та не допустити набуття чинності цього закону.

Депутати наголосили, що український закон про освіту серйозно порушує право угорців Закарпаття на освіту їхньої рідною мовою, а також суперечить низці міжнародних документів, зокрема, Копенгагенському документу та Паризькій хартії ОБСЄ, Європейській хартії регіональних мов або мов меншин, договору про основи добросусідства та співпраці та іншим.

Як стверджує резолюція, освітній закон порушує і Конституцію України, згідно з якою схвалення нових законів або внесення поправок у чинні закони не має обмежувати наявні права. Крім того, Основний закон України забороняє етнічну та мовну дискримінацію, вказують угорські депутати.

Також парламент закликав міжнародне співтовариство засудити закон.

Депутати звернулися до уряду Угорщини з проханням вжити всіх необхідних заходів, аби закон не почав діяти, та регулярно інформувати щодо цього питання парламентські комітети.

Нагадаємо, Угорщина поскаржилася на Україну до ОБСЄ, ООН та Євросоюзу через новий закон про освіту, який, на думку Будапешта, обмежує права угорської меншини.

Детальніше про конфлікт довкола освітнього закону читайте на "ЄвроПравді": "Мовний конфлікт з Європою: як діяти Києву, щоб зберегти норми освітнього закону".

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