Парламент Румунії схвалив декларацію у зв’язку з українським освітнім законом

Середа, 20 вересня 2017, 15:14

Румунський парламент у середу ухвалив декларацію, в якій висловлено надію на дотримання європейських стандартів у сфері захисту прав національних меншин, які проживають в Україні, після прийняття Верховною Радою закону "Про освіту".

За прийняття декларації депутати обох палат парламенту проголосували одноголосно, повідомляє "Укрінформ".

"Парламент закликає до швидкого врегулювання ситуації, що утворилася, у дусі співпраці й конструктивного діалогу і з дотриманням європейських стандартів в області захисту національних меншин, а також положень багатосторонніх і двосторонніх угод, частиною яких є Україна", - йдеться у декларації.

Згідно з документом, румунські парламентарі "із занепокоєнням й особливою увагою" стежать за розвитком подій після прийняття Верховною Радою закону "Про освіту", який "обмежує право на освіту рідною мовою для етнічних румун, які проживають в Україні, що викликає глибоке занепокоєння у Румунії".

Парламент Румунії звертає також увагу на те, що "європейські стандарти захисту національних меншин, зокрема, близько 400 тисяч румун, які проживають в Україні, є фундаментом демократичних перетворень, без якого неможливо просуватися по шляху європейської інтеграції".

Зазначається також, що найближчим часом в Україну прибуде група румунських парламентарів, яка обговорить шляхи врегулювання ситуації з владою України.

"Парламент Румунії підтверджує підтримку європейського курсу України й висловлює надію, що в цьому процесі будуть дотримані всі міжнародні стандарти захисту національних меншин", - підсумовується в документі.

Глава МЗС України Павло Клімкін 19 вересня запевнив Румунію, що освітній закон допоможе меншинам самореалізуватись.

Нагадаємо, напередодні угорський парламент одноголосно засудив український закон про освіту.

Детальніше про конфлікт довкола освітнього закону читайте на "ЄвроПравді": "Мовний конфлікт з Європою: як діяти Києву, щоб зберегти норми освітнього закону".