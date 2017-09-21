МЗС Франції звернулось до прокурора через "представництво "ДНР" в Марселі

Четвер, 21 вересня 2017, 17:21

Міністерство Європи та закордонних справ Франції звернулось до прокурора країни у зв’язку з відкриттям так званого "представництва "ДНР" в Марселі 25 вересня.

Про це під час брифінгу 21 вересня повідомив заступник речниці міністерства, повідомляє сайт посольства Франції в Україні.

Він повідомив, що так званий "Представницький центр у Франції Донецької Народної Республіки" зареєстрований в статусі громадського об’єднання згідно із законом 1901 року, що не вимагає попереднього дозволу.

"Французька влада офіційно не визнає цього об’єднання, яке не має дипломатичного статусу і не може набути пов’язаних із ним привілеїв та імунітетів", - відзначив представник міністерства.

У міністерстві підкреслили, що Франція віддана територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та повному відновленню її державного суверенітету.

"Франція не визнає сепаратистських утворень в окремих районах Донецької та Луганської областей, з якими ми не маємо відносин. Зважаючи на те, що мета об’єднання є незаконною, Міністерство Європи та закордонних справ направило відповідну інформацію прокурору Республіки", - повідомив чиновник.

Як раніше повідомляла "Європейська правда", у червні регіональний французький політик Юбер Файяр з департаменту Буш-дю-Рон проголосив себе "почесним консулом Донецької народної республіки" у Франції.

Файяр разом з групою інших місцевих французьких політиків влітку відвідували Донецьк, а перед перед візитом в "ДНР" побували в Москві у Держдумі РФ, де зустрічалися із колишнім "прокурором" Криму Наталією Поклонською.

Посольство Франції в Україні заявляло, що Франція ніколи не визнавала так звану "ДНР" та не має двосторонніх контактів із псевдореспублікою.