Знайти
АКТУАЛЬНО

МЗС Франції звернулось до прокурора через "представництво "ДНР" в Марселі

Єврокомісія про референдум у Каталонії: Маємо поважати Конституцію Іспанії

В РФ розповсюдили фейк про проект резолюції України в ООН щодо миротворців

Слідчі Сенату США викликали на допит керівництво Twitter через пропаганду РФ

У Барселоні масові протести після затримання каталонських чиновників

В Нью-Йорку домовилися про кримінальне переслідування осіб, причетних до катастрофи MH17

Порошенко: представники агресора не можуть входити у місію ООН на Донбасі






МЗС Франції звернулось до прокурора через "представництво "ДНР" в Марселі

Четвер, 21 вересня 2017, 17:21
Версія для друку Коментарі

Міністерство Європи та закордонних справ Франції звернулось до прокурора країни у зв’язку з відкриттям так званого "представництва "ДНР" в Марселі 25 вересня.

Про це під час брифінгу 21 вересня повідомив заступник речниці міністерства, повідомляє сайт посольства Франції в Україні.

Він повідомив, що так званий "Представницький центр у Франції Донецької Народної Республіки" зареєстрований в статусі громадського об’єднання згідно із законом 1901 року, що не вимагає попереднього дозволу.

"Французька влада офіційно не визнає цього об’єднання, яке не має дипломатичного статусу і не може набути пов’язаних із ним привілеїв та імунітетів", - відзначив представник міністерства.

У міністерстві підкреслили, що Франція віддана територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та повному відновленню її державного суверенітету.

"Франція не визнає сепаратистських утворень в окремих районах Донецької та Луганської областей, з якими ми не маємо відносин. Зважаючи на те, що мета об’єднання є незаконною, Міністерство Європи та закордонних справ направило відповідну інформацію прокурору Республіки", - повідомив чиновник.

Як раніше повідомляла "Європейська правда", у червні регіональний французький політик Юбер Файяр з департаменту Буш-дю-Рон проголосив себе "почесним консулом Донецької народної республіки" у Франції.

Файяр разом з групою інших місцевих французьких політиків влітку відвідували Донецьк, а перед перед візитом в "ДНР" побували в Москві у Держдумі РФ, де зустрічалися із колишнім "прокурором" Криму Наталією Поклонською.

Посольство Франції в Україні заявляло, що Франція ніколи не визнавала так звану "ДНР" та не має двосторонніх контактів із псевдореспублікою.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
18:21
Латвія: під час навчань "Запад-2017" РФ відпрацьовувала блокаду Балтійського регіону
17:58
Британія закликала Україну профінансувати Суспільне мовлення у повному обсязі
17:37
фото
У Нью-Йорку розпочалася зустріч Порошенка і Трампа
17:32
інфографіка
Турецькі ЗМІ похвалили російські С-400, показавши їхню здатність збивати літаки США
17:21
МЗС Франції звернулось до прокурора через "представництво "ДНР" в Марселі
17:07
Чехія планує модернізацію сухопутних військ вартістю $5 млрд
17:00
Трамп: США запровадять більше санкцій проти КНДР
16:32
Юнкер дорікнув "неосвіченим" лідерам ЄС за критику його промови
16:09
ЄС хоче почути від Британії чіткі зобов'язання щодо Brexit – Барньє
15:41
Іспанія пропонує Каталонії автономне фінансування замість референдуму
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда

"Миротворчий фейк" російських ЗМІ: чому Україна не реєструвала проект резолюції в Радбезі ООН

В РФ просувають новий фейк. Тепер – про ситуацію в ООН. Причому просування ведеться не через "трешовий набір" ЗМІ на кшталт Sputnik або Russia Today, а за допомогою респектабельного "Комерсанта". Російські дипломати, яких цитують колеги, поширюють відверту брехню...

Євген Приходько, для Європейської правди

Міграційна проблема на паузі: чи пройшов ЄС пік кризи біженців

За минулий місяць потік мігрантів із Лівії до Італії впав на 85%. Втім, дуже вірогідно, що досягнуто це було не зовсім законним шляхом. Рим звинувачують у виплаті коштів лівійським воєначальникам та бандитам заради призупинення міграції.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  