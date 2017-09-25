Іракський Курдистан проводить референдум щодо незалежності

Понеділок, 25 вересня 2017, 09:11

В понеділок розпочалося голосування на референдумі за незалежність, організованому регіональним урядом Курдистану на півночі Іраку.

Про це повідомляє Reuters.

Виборчі дільниці відкрилися о 8:00 ранку за місцевим часом і будуть працювати до 18:00. Остаточні результати повинні бути оголошені протягом 72 годин.

Голосування, на якому, як очікується, більшість віддадуть голоси за незалежність, не є обов'язковим і має на меті дати лідеру іракських курдів Масуду Барзані мандат на ведення переговорів про відокремлення регіону з Багдадом та сусідніми державами.

За даними виборчої комісії, у Курдистані та інших районах, що контролюють курди на півночі Іраку, можуть брати участь 5,6 мільйонів людей.

На референдум виноситься одне питання: "Чи хочете ви, щоб Курдський регіон та курдські райони за межами регіону стали незалежною державою?".

Ірак, Іран та Туреччина виступали проти проведення референдуму, заявляючи, що він може посилити напруженість на Близькому Сході.

Іракський прем'єр-міністр відхилив проведення референдуму за незалежність, назвавши його неконституційним.

Більшість курдів живуть між Іраном, Іраком, Сирією та Туреччиною, але тільки в Іраку вони досягли визнаної автономії. Іракська курдська нафта експортується через Туреччину, що є ключовим економічним ланцюгом для регіону.