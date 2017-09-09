Топ-дипломати США та РФ проведуть зустріч у Фінляндії - ЗМІ

Субота, 09 вересня 2017, 12:36

Дипломати високого рангу із США та Росії на початку наступного тижня зустрінуться в Скандинавії, щоб врегулювати напруженість, що спричинила повернення до ворожнечі часів "холодної війни".

Про це повідомляє The Associated Press із посиланням на джерела в американських дипломатичних колах.

За даними агентства, у Фінляндії відбудеться зустріч заступника секретаря Державного департаменту США з політичних питань Томаса Шеннона і заступника міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Рябкова.

Шеннон і Рябков раніше вже провели кілька раундів переговорів, спрямованих на розв'язання конфліктних питань у відносинах між США та Росією, включаючи закриття дипломатичних місій та вислання дипломатів.

Планується, що переговори на наступному тижні будуть охоплювати ці питання, а також більш широкі стратегічні відносини та питання контролю над озброєнням.

Очікується, що у субботу буде офіційно повідомлено про цю зустріч. Два попередніх раунди переговорів між Шенноном і Рябковим закінчилися безрезультатно.

Нагадаємо, США обмежили видачу віз у Росії після вимоги Москви зрівняти кількість дипломатичних працівників у Росії та США до 455 осіб.

У відповідь США зажадали від Росії закрити генеральне консульство у Сан-Франциско та ще два дипломатичні об’єкти на своїй території.

Посольство США в Москві 1 вересня відновило візові операції, які були призупинені у зв’язку з відповіддю на рішення російської влади обмежити кількість співробітників американських дипустанов у РФ.