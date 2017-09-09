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Топ-дипломаты США и РФ проведут встречу в Финляндии - СМИ

Суббота, 09 сентября 2017, 12:36
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Дипломаты высокого ранга из США и России в начале следующей недели встретятся в Скандинавии, чтобы урегулировать напряженность, вызвавшую возвращение к вражде времен "холодной войны".

Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на источники в американских дипломатических кругах.

По данным агентства, в Финляндии состоится встреча заместителя секретаря Государственного департамента США по политическим вопросам Томаса Шэннона и заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Рябкова.

Шеннон и Рябков ранее уже провели несколько раундов переговоров, направленных на решение конфликтных вопросов в отношениях между США и Россией, включая закрытие дипломатических миссий и высылку дипломатов.

Планируется, что переговоры на следующей неделе будут охватывать эти вопросы, а также более широкие стратегические отношения и вопросы контроля над вооружениями.

Ожидается, что в субботу будет официально объявлено об этой встрече. Два предыдущих раунда переговорив между Шэнноном и Рябков закончились безрезультатно.

Напомним, США ограничили выдачу виз в России после требования Москвы уравнять количество дипломатических работников в России и США до 455 человек.

В ответ США потребовали от России закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско и еще два дипломатических объекты на своей территории.

Посольство США в Москве 1 сентября возобновило визовые операции, которые были приостановлены в связи с ответом на решение российских властей ограничить количество сотрудников американских дипучреждений в РФ.

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