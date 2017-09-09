Знайти
АКТУАЛЬНО

Країни Балтії попросили не називати їх "колишніми радянськими республіками"

США закликають ООН посилити санкції проти КНДР 11 вересня

Меркель: зняття санкцій з РФ можливе лише за умови миру на Донбасі

Німеччина відхилила вимогу Польщі щодо воєнних репарацій

Топ-дипломати США та РФ проведуть зустріч у Фінляндії - ЗМІ

Мораторій на вивіз лісу-кругляка не дав обіцяних результатів – віце-прем'єр

В уряді гарантують, що безвізовий режим для України не буде призупинений






Країни Балтії попросили не називати їх "колишніми радянськими республіками"

Субота, 09 вересня 2017, 13:49
Версія для друку Коментарі

Посли Латвії, Литви та Естонії направили лист до редакції французької газету Le Monde з проханням не називати їхні країни в статтях "колишніми радянськими республіками".

Про це йдеться в повідомленні на сайті посольства Латвії у Франції.

Приводом для листа стала стаття в Le Monde від 3 вересня про боротьбу Фінляндії з гібридними загрозами з боку Росії.

Матеріал був проілюстрований карту Фінляндії та країн Балтії, на якій вони називалися "колишніми радянськими республіками".

У листі дипломати високо оцінили інтерес французького видання до регіону, але вказали на те, що країни Балтії були незаконно окуповані і приєднані СРСР в 1940 році, що не визнали європейські держави, в тому числі і Франція.

У листі наголошується, що невизнання цієї події забезпечило безперервність державності країн Балтії та відновлення незалежності після розпаду СРСР.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
14:52
фото
У Німеччині агітують голосувати за покійного екс-канцлера Віллі Брандта
14:24
Сирійські повстанці і армія Асада наступають на позиції ІДІЛ в Дейр-ез-Зорі
13:49
Країни Балтії попросили не називати їх "колишніми радянськими республіками"
13:18
Голова комітету бюджетного контролю ЄП звинувачує уряд Орбана у тиску
12:36
Топ-дипломати США та РФ проведуть зустріч у Фінляндії - ЗМІ
12:17
Глава МВС ФРН закликав зрівняти соціальні виплати біженцям у країнах ЄС
11:41
Угорщина блокуватиме вступ Румунії до ОЕСР через спір щодо закриття школи
11:04
США закликають ООН посилити санкції проти КНДР 11 вересня
10:36
фото
Українка стала сенатором американського штату Індіана від республіканців
10:21
Поліція ФРН під час обшуків знайшла перелік цілей з 5000 прізвищ - ЗМІ
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда

Климпуш-Цинцадзе: Ще влітку 2016 року комісію щодо партнерства з НАТО очолював регіонал Кожара

Віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе: "Орган, що не працював – то лише один приклад. В секретаріаті Кабміну була втрачена... ні, була свідомо зруйнована спроможність займатися координацією євроатлантичної інтеграції".

Ганна Шелест, для Європейської правди

Усі деталі миротворчої місії: яка битва чекає на Україну в ООН

Київ не зможе просто відкинути російську пропозицію, адже саме ми кликали миротворців. Такий крок не зрозуміють наші західні партнери і особливо учасники "нормандського формату". Потрібне чітке пояснення, чому Росії потрібно сказати "ні" та яка миротворча операція має сенс...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  