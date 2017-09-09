Країни Балтії попросили не називати їх "колишніми радянськими республіками"

Субота, 09 вересня 2017, 13:49

Посли Латвії, Литви та Естонії направили лист до редакції французької газету Le Monde з проханням не називати їхні країни в статтях "колишніми радянськими республіками".

Про це йдеться в повідомленні на сайті посольства Латвії у Франції.

Приводом для листа стала стаття в Le Monde від 3 вересня про боротьбу Фінляндії з гібридними загрозами з боку Росії.

Матеріал був проілюстрований карту Фінляндії та країн Балтії, на якій вони називалися "колишніми радянськими республіками".

У листі дипломати високо оцінили інтерес французького видання до регіону, але вказали на те, що країни Балтії були незаконно окуповані і приєднані СРСР в 1940 році, що не визнали європейські держави, в тому числі і Франція.

У листі наголошується, що невизнання цієї події забезпечило безперервність державності країн Балтії та відновлення незалежності після розпаду СРСР.