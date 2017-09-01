84% російськомовних твітів про присутність НАТО у Балтії пишуть боти

П'ятниця, 01 вересня 2017, 16:18

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Два з трьох користувачів Twitter, які пишуть російською мовою про присутність НАТО в Східній Європі – це так звані "боти".

Про це йдеться у доповіді Центру стратегічних комунікацій НАТО (STRATCOM) під назвою "Robotrolling".

У НАТО підрахували, що ці бот-акаунти загалом створюють 84% російськомовних повідомлень. В англомовному просторі також існує сильна присутність російських: кожен четвертий активний акант є роботом і загалом вони видають 46% всього англомовного контенту.

З чотирьох країн - Естонія, Латвія, Литва та Польща – Естонія найчастіше є мішенню бот-повідомлень. Тоді як в Польщі та Литві спостерігали найменше діяльності автоматизованих акантів.

Експерти аналізували твіти, написані в період з 1 березня по 30 серпня 2017 року, в яких згадувалися НАТО та Естонія, Латвія, Литва чи Польща.

Порівняння кількості твітів, написаних ботами та реальними користувачами у країнах Балтії та Польщі (натисніть для збільшення)

Зазначається, що переважна більшість повідомлень ботів - аполітичний спам. Загальна кількість твітів склала близько 32 тисяч, з яких кожен третій був написаний російською.

Кількість активних користувачів - 11 600, з них кожен четвертий писав російською. Таким чином, російськомовні користувачі в середньому вдвічі активніші за англомовних ботів.

"На нашу думку, Twitter в російськомовному сегменті контролюється не так ефективно, як в англомовному. Незважаючи на високу присутність автоматизованої діяльності, у розглянутий період не зафіксовано масштабних скоординованих бот-кампаній", - йдеться у звіті.

Активність ботів коливалася відповідно до певних подій (натисніть для збільшення)

Відзначається, що сплеск російськомовних повідомлень досяг максимуму в травні/на початку червня під час найбільших навчань НАТО, тоді як англомовні повідомлення активно поширювалися у березні та квітні, коли західні війська прибули до Балтії.

Упродовж розглянутого періоду кількість англомовних повідомлень була стабільною - приблизно 3400 на місяць. Російськомовний контент більше коливався: зазвичай було близько 2000 повідомлень на місяць, але в липні відбулося зниження до 1100.

Російськомовний контент стосувався в основному новин про військові навчання, розгортання військ та незначні інциденти, в яких брали участь військові.

Англомовний контент більше стосувався внутрішніх та зовнішньополітичних проблем США, зокрема коментарів Дональда Трампа про Альянс і його візит до Польщі на початку липня.