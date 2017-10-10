ООН вперше в історії заборонила 4 кораблям заходити в усі порти світу через КНДР

Вівторок, 10 жовтня 2017, 10:07

ООН заборонила чотирьом кораблям заходити в будь-який світовий порт через порушення накладених на КНДР санкцій.

Про це повідомляє ВВС.

Координатор панелі ООН з північнокорейських санкцій Х’ю Гріффітс назвав такий крок безпрецедентним.

Йдеться про кораблі Petrel 8, Hao Fan 6, Tong San 2 і Jie Shun, зареєстровані на Коморських островах, Сен Кіттс і Невіс та Північній Кореї. За словами Гріффітса, "кораблі перевозили заборонені товари".

Гріффітс зазначив, що заборона на заходження в порти не передбачає заморожування активів або заборону на переміщення по водному простору, але всім країнам заборонено приймати у себе ці чотири судна.

Зазначається, що Північна Корея продовжує спроби експортувати вугілля в обхід санкцій ООН.

ООН розширила санкції проти Північної Кореї в минулому місяці у відповідь на шосте і найбільше ядерне випробування КНДР.