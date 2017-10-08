Лідер КНДР Кім Чен Ин призначив молодшу сестру на високу посаду в партії

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підвищив свою сестру Кім Е Чжон, призначивши на новий політичний пост і наблизивши до верхівки влади.
Про це повідомляє агентство AFP, яке має офіс в КНДР.
Молодшу сестру північнокорейський лідер призначив на посаду заступника члена Політбюро ЦК партії.
Підвищення 28-річної Кім Е Чжон відбулося на з'їзді Трудової партії в суботу в Пхеньяні. Цю інформацію також підтвердило північнокорейське агентство ЦТАК.
|фото - AFP
Раніше Кім Е Чжон займалася інформаційною діяльністю в партії.
Останнім часом сестра часто супроводжувала Кім Чен Ина в "польових поїздках" та інших заходах, і, була задіяна в агітаційних діях партії.
Кім Чен Ин та його сестра народилися у шлюбі Кіма Чен Іра та його третьої дружини, колишньої танцівниці Ко Йонг Ху. Кім Чен Ин прийшов до влади після смерті батька в грудні 2011 року.