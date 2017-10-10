Представники ПАРЄ не заперечили слова Земана щодо "продажу Криму"

Вівторок, 10 жовтня 2017, 14:28

Заява президента Чехії Мілоша Земана про необхідність "купити" згоду Києва на анексію Криму не зустріла обурення представників ПАРЄ, які отримали право на виступ за його присутності.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Після скандальної заяви голови чеської держави про те, що Україна має "зрозуміти Європу" і погодитися на грошову компенсацію в обмін на узаконення втрати Криму, слово мали депутати з Франції, Вірменії, Великої Британії та Сербії, але жоден з них не порушив цю тему, обираючи інші питання для чеського гостя. Більше того, кілька виступаючих у своїх зверненнях згадали про "мудрість" Земана.

Так само з компліментами на його адресу виступив головуючий у ПАРЄ Роджер Гейл, який закривав засідання.

Примітно, що перелік тих, хто ставив питання, був припинений, щойно черга дійшла до представника України Владислава Голуба. Він вже встав для того, щоби поставити своє питання, але головуючий оголосив, що час вичерпаний. До завершення сесії на той момент залишалося 4-5 хвилин.

На жаль, щойно, на мені закінчилося можливість задати питання «адвокату диявола» Преизеденту Чехії Земану. Вважаю, що це... Posted by Vladyslav Golub on Tuesday, 10 October 2017

Як повідомляла "Європейська правда", під час виступу в Страсбурзі президент Чехії запропонував заплатити Україні та узаконити анексію Криму.

Він також заявив, що настав час зняти санкції з РФ.