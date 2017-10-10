Представители ПАСЕ не выступили против слов Земана о "продаже Крыма"

Вторник, 10 октября 2017, 14:28

Заявление президента Чехии Милоша Земана о необходимости "купить" согласие Киева на аннексию Крыма не встретило возмущения у представителей ПАСЕ, которые получили право на выступление в его присутствии.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

После скандального заявления главы чешского государства о том, что Украина должна "понять Европу" и согласиться на денежную компенсацию в обмен на узаконивание потери Крыма, слово брали депутаты из Франции, Армении, Великобритании и Сербии, но ни один из них не поднял эту тему, выбирая другие вопросы для чешского гостя. Более того, несколько выступающих в своих обращениях говорили о "мудрости" Земана.

С комплиментами в его адрес выступил и председательствующий в ПАСЕ Роджер Гейл, который закрывал заседание.

Примечательно, что перечень тех, кто задавал вопросы, был закрыт, как только очередь дошла до представителя Украины Владислава Голуба. Он уже встал для того, чтобы задать свой вопрос, но председательствующий объявил, что время исчерпано. До завершения сессии на тот момент оставалось 4-5 минут.

На жаль, щойно, на мені закінчилося можливість задати питання «адвокату диявола» Преизеденту Чехії Земану. Вважаю, що це... Posted by Vladyslav Golub on Tuesday, 10 October 2017

Как сообщала "Европейская правда", во время выступления в Страсбурге президент Чехии предложил заплатить Украине и узаконить аннексию Крыма.

Он также заявил, что пришло время снять санкции с РФ.