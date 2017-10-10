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Депутатка з Кіпру обрана президентом ПАРЄ – офіційно

Вівторок, 10 жовтня 2017, 16:36
Версія для друку Коментарі

Представниця парламенту Кіпру Стелла Кіріакідес перемогла на виборах президента Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це оголосив головуючий на засіданні парламентської асамблеї Ради Європи, повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

У третьому турі її підтримали 132 депутатів, 84 членів ПАРЄ проголосували за іншого кандидата, литовця Емануеліса Зінгеріса.

Кіпріотка лідирувала під час двох турів голосування, але не змогла отримати абсолютну більшість (від списочного складу ПАРЄ).  У третьому турі для перемоги було достатньо простої більшості голосів від тих, хто взяв бюлетені.

Як повідомляла "Європейська правда", на користь Стелли Кіріакідес зіграло те, що вона жінка (таким чином, її обрання допомагало зберегти гендерний баланс), а також те, що Зінгеріс, на відміну від неї, відомий своїм скептичним ставленням до РФ.

Детальніше про ситуацію, що склалася, читайте в матеріалі "Наступники Аграмунта: хто замінить одіозного президента ПАРЄ".

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