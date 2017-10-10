Депутатка с Кипра избрана президентом ПАСЕ – официально

Вторник, 10 октября 2017, 16:36

Представительница парламента Кипра Стелла Кириакидес победила на выборах президента Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом объявил председательствующий на заседании парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

В третьем туре ее поддержали 132 депутата, 84 членов ПАСЕ проголосовали за другого кандидата, литовца Эмануэлиса Зингериса.

Киприотка лидировала во время двух туров голосования, но не смогла получить абсолютное большинство (от списочного состава ПАСЕ). В третьем туре для победы было достаточно простого большинства голосов от взявших бюллетени.

Как сообщала "Европейская правда", в пользу Стеллы Кириакидес сыграло то, что она женщина (таким образом, ее избрание помогало сохранить гендерный баланс), а также то, что Зингерис, в отличие от нее, известен своим скептическим отношением к РФ.

Подробнее о сложившейся ситуации читайте в материале "Преемники Аграмунта: кто сменит одиозного президента ПАСЕ".