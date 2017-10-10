Найти
АКТУАЛЬНО

Депутатка с Кипра избрана президентом ПАСЕ – официально

В МИД готовят заявление о Земана: Чехии придется извиняться

Климкин ответил Венгрии о пересмотре Соглашения об ассоциации

Представители ПАСЕ не выступили против слов Земана о "продаже Крыма"

Посол: предложение Земана узаконить аннексию Крыма – циничное и неприемлемое

Президент Чехии предлагает заплатить Украине и узаконить аннексию Крыма

Земан в Совете Европы: пришло время снять санкции с РФ






Депутатка с Кипра избрана президентом ПАСЕ – официально

Вторник, 10 октября 2017, 16:36
Версия для печати Комментарии

Представительница парламента Кипра Стелла Кириакидес победила на выборах президента Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом объявил председательствующий на заседании парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

В третьем туре ее поддержали 132 депутата, 84 членов ПАСЕ проголосовали за другого кандидата, литовца Эмануэлиса Зингериса.

Киприотка лидировала во время двух туров голосования, но не смогла получить абсолютное большинство (от списочного состава ПАСЕ). В третьем туре для победы было достаточно простого большинства голосов от взявших бюллетени.

Как сообщала "Европейская правда", в пользу Стеллы Кириакидес сыграло то, что она женщина (таким образом, ее избрание помогало сохранить гендерный баланс), а также то, что Зингерис, в отличие от нее, известен своим скептическим отношением к РФ.

Подробнее о сложившейся ситуации читайте в материале "Преемники Аграмунта: кто сменит одиозного президента ПАСЕ".

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:36
Депутатка с Кипра избрана президентом ПАСЕ – официально
16:29
Посол: предложение Земана узаконить аннексию Крыма – циничное и неприемлемое
16:08
Обновлено
Политдиректор МИД: Земан хочет заработать себе на пенсию в Газпроме или Роснефти
15:59
Литва: киприотку на выборах президента ПАСЕ поддерживают государства, которые хотят вернуть россиян
15:56
Хакеры КНДР украли военные планы Южной Кореи и США - СМИ
15:53
В МИД готовят заявление о Земана: Чехии придется извиняться
15:43
Климкин: проблема не только в Земане, он просто актер, а не режиссер
15:31
Постпред Украины при Совете Европы относительно заявления Земана: Крым не продается
15:18
В Украине отреагировали на заявление Земана о Крыме: гражданами и территорией не торгуем
15:12
Климкин ответил Венгрии о пересмотре Соглашения об ассоциации
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Юрий Панченко, Европейская правда

Трамп объявил войну ВТО: чем рискует Украина

Проиграв торговый спор в ВТО, Россия подает апелляцию. А поскольку рассмотрение апелляций заблокировано, то окончательное решение не будет принято неопределенно долгий срок. А значит, можно сохранять нарушения, причем на вполне легальных основаниях.

Сергей Сидоренко, Европейская правда, Страсбург

Преемники Аграмунта: кто сменит одиозного президента ПАСЕ

Украина добивалась наказания Аграмунта почти год. Между тем, добровольная отставка политика – не наилучший вариант для Украины. То, что Аграмунт больше не будет президентом – хорошо, но его заявление сломало планы и может иметь неприятные последствия для нас...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  