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США дізналися від розвідників Ізраїлю, що хакери РФ крадуть дані через "Касперського"

Середа, 11 жовтня 2017, 20:33
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Ізраїльські розвідники виявили використання хакерами російського уряду антивірусного програмного забезпечення "Лабораторії Касперського" для викрадення даних.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на американські ЗМІ.

За даними видання The New York Times, яке вперше повідомило про цю історію, ізраїльські розвідники, які два роки тому проникли у мережу Касперського, попередили своїх американських колег про втручання Росії.

Це призвело до прийняття лише у минулому місяці рішення у Вашингтоні щодо видалення програмного забезпечення "Лабораторії Касперського" з урядових комп'ютерів.

Напередодні видання The Washington Post також повідомило, що ізраїльські шпигуни виявили у мережі "Касперського" хакерські інструменти, які могли бути отримані лише від Агентства національної безпеки США.

Після розслідування, в АНБ з'ясували, що ці інструменти знаходяться в уряді Росії.

Раніше повідомлялося, що російські хакери, які працюють на уряд РФ, викрали у 2015 році секретну інформацію в американського Агентства національної безпеки (АНБ), зокрема, дані про те, як США проникають у комп'ютерні мережі за кордоном та здійснюють захист від кібератак.

Наразі невідомо, які ще секретні дані США отримали російські хакери, перетворюючи програмне забезпечення Касперського на своєрідний Google-пошук за конфіденційною інформацією.

Нагадаємо, США заборонили федеральним агентствам використовувати комп'ютерне програмне забезпечення, яке поставляє "Лабораторія Касперського", через побоювання щодо зв'язків компанії з Кремлем та російськими шпигунськими операціями.

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