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У Німеччині вщент згоріла відома дерев’яна вежа Гете

Четвер, 12 жовтня 2017, 09:24
фото, відео
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У Франкфурті-на-Майні вщент згоріла дерев’яна оглядова вежа Гете, яка була однією з найвідоміших споруд міста.

Про це повідомляє Der Spiegel.

"Вежа у Заксенгаузені охоплена полум’ям, її не врятувати", - повідомила у Twitter міська пожежна служба.

 

Через потужний вогонь і ризик обвалу 43-метрової вежі пожежники не одразу почали гасити пожежу, а спершу забезпечили безпеку в околицях.

Причина пожежі не відома, її з’ясують після проведення розслідування.

Дерев’яна вежа у Франкфурті-на-Майні була однією з найвищих дерев'яних веж огляду в Німеччині. Тільки в 2014 році популярний екскурсійний пункт був відремонтований. 

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