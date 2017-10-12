У Німеччині вщент згоріла відома дерев’яна вежа Гете

Четвер, 12 жовтня 2017, 09:24

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У Франкфурті-на-Майні вщент згоріла дерев’яна оглядова вежа Гете, яка була однією з найвідоміших споруд міста.

Про це повідомляє Der Spiegel.

"Вежа у Заксенгаузені охоплена полум’ям, її не врятувати", - повідомила у Twitter міська пожежна служба.

Через потужний вогонь і ризик обвалу 43-метрової вежі пожежники не одразу почали гасити пожежу, а спершу забезпечили безпеку в околицях.

Zur Zeit wird die Umgebung und ein in der Nähe befindliches Café gekühlt bzw. geschützt. Der Turm selbst ist leider nicht mehr zu retten.^rh pic.twitter.com/ZoSSMDB4Tb — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) 12 жовтня 2017 р.

Причина пожежі не відома, її з’ясують після проведення розслідування.

Дерев’яна вежа у Франкфурті-на-Майні була однією з найвищих дерев'яних веж огляду в Німеччині. Тільки в 2014 році популярний екскурсійний пункт був відремонтований.