В Германии полностью сгорела известная деревянная башня Гете

Четверг, 12 октября 2017, 09:24

фото, видео

Во Франкфурте-на-Майне полностью сгорела деревянная смотровая башня Гете, которая была одним из самых известных сооружений города.

Об этом сообщает Der Spiegel.

"Башня в Заксенхаузен охвачена пламенем, ее не спасти", - сообщила в Twitter городская пожарная служба.

Из-за мощного огонь и риск обвала 43-метровой башни пожарные не сразу начали тушить пожар, а сначала обеспечили безопасность в окрестностях.

Zur Zeit wird die Umgebung und ein in der Nähe befindliches Café gekühlt bzw. geschützt. Der Turm selbst ist leider nicht mehr zu retten.^rh pic.twitter.com/ZoSSMDB4Tb — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) 12 жовтня 2017 р.

Причина пожара неизвестна, ее выяснят после проведения расследования.

Деревянная башня во Франкфурте-на-Майне была одной из самых высоких деревянных башен осмотра в Германии. Только в 2014 году популярный экскурсионный пункт был отремонтирован.